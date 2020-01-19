رياضة | كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك برد الاعتبار أمام مازيمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك برد الاعتبار أمام مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويستضيف الزمالك نظيره مازيمبي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وأكد كارتيرون للاعبي الزمالك على أهمية تحقيق الانتصار في تلك المواجهة وحسم التأهل وعدم الانتظار للجولة الأخيرة ورد الاعتبار بعد الخسارة في الجولة الأولى بالكونغو.

وطالب المدير الفني اللاعبين بمواصلة الاستعداد بشكل قوي لمباراة مازيمبي يوم الجمعة المقبل والتركيز بالتدريبات بعد تأجيل مباراة المصري.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة فريق الكرة الأول بالنادي أمام فريق المصري المحدد لها غدا في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة.

شدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على لاعبيه بضرورة التركيز الشديد في مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الجمعة المقبل.