رياضة | فايلر يتجسس على النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يتجسس على النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الجهاز المعاون تجهيز تقرير بالفيديو عن فريق النجم الساحلي التونسي؛ لدراسته بعد مباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد على ملعب السلام، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.

وجاء طلب السويسري من الجهاز المعاون بهدف تحديد نقاط القوة والضعف في الفريق التونسي، من خلال تقرير شامل عن مبارياته المحلية والإفريقية قبل لقاء الأهلي في المباراة المقبلة بدوري أبطال إفريقيا.