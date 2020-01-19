رياضة | الأهلي يجهز بادجي

وطلب «فايلر» من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ«بادجي» ليقوم اللاعب بتنفيذه على مدار خمسة أيام، قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة فايلر لتجهيز بادجي بدنيا وفنيا؛ تمهيدا لدخوله في التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات مع الفريق.