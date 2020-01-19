رياضة | فايلر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات عقب مواجهة المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات عقب مواجهة المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر منح لاعبي الفريق الأحمر راحة سلبية من التدريبات غدا الاثنين.



ويستأنف الاهلي تدريباته بعد غد الثلاثاء، في إطار استعداده لمواجهة النجم الساحلي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.



وجاء قرار الجهاز بقيادة السويسري رينيه فايلر، بمنح اللاعبين راحة سلبية في إطار البرنامج التدريبي الخاص بجدول المباريات المحلية والإفريقية.



ويواجه الأهلي المقاولون العرب في السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.