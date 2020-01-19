رياضة | مكالمة للخطيب.. الاتحاد يطلب نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكالمة للخطيب.. الاتحاد يطلب نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، مفاوضاته مع النادي الأهلي، للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتلقى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مكالمة من رئيس زعيم الثغر، لمعرفة أخر تطورات الحصول على خدمات عمار حمدي، بالموسم الجاري واستعارته حتى نهاية الموسم.

وأكد بيبو خلال مكالمته مع مصيلحي، أن القرار ليس بيده وإنما هو أمر يخص الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني وإدارة الكرة.

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وطالب بيبو، رئيس الاتحاد بالانتظار حتى معرفة أخر التطورات وهل أصبحت إمكانية رحيله ممكنة من عدمه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويسعى الاتحاد السكندري، في التعاقد مع عمار حمدي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، لتدعيم صفوف الفريق خاصةً أن اللاعب خاض تجربة إعارة في سيد البلد بالموسم الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، مساء اليوم على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.