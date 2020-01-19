رياضة | التاريخ لا يكذب.. الأهلي يكتسح المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التاريخ لا يكذب.. الأهلي يكتسح المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة المقاولون العرب في السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد بالجولة الـ14 على استاد السلام.



ونرصد في السطور التالية أبرز أرقام مواجهات الأهلي والمقاولون العرب في بطولة الدوري:



– الأهلي التقى بـ«المقاولون العرب» على مدار 72 مباراة، حيث تعود المواجهة إلى نهاية سبعينيات القرن الماضي وتحديدا في موسم 1978-1979 في أول موسم للمقاولون بالممتاز .



– حقق الأهلي الفوز في 50 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 15 مباراة، بينما فاز المقاولون العرب في 7 مباريات.

Advertisements



– مباراة الأهلي والمقاولون التي جمعت الفريقين في 28 أكتوبر 2002، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 6-2، سجلت أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين وهي المباراة التي شهدت نجاح أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، في تسجيل 4 أهداف «سوبر هاتريك».



– نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المقاولون العرب في 125 مناسبة في تاريخ مواجهات الفريقين، بينما اكتفى المقاولون العرب بتسجيل 42 هدفًا في شباك الأهلي.



– 66 لاعبًا من الأهلي سبق لهم التسجيل في شباك المقاولون العرب، يتقدمهم أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، والذي يعد الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بعدما نجح في تسجيل 7 أهداف.



– نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة على مدار 39 مباراة في تاريخ لقاءات الفريقين بينما اكتفى المقاولون بـ14 مباراة بشباك نظيفة. – نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة على مدار 39 مباراة في تاريخ لقاءات الفريقين بينما اكتفى المقاولون بـ14 مباراة بشباك نظيفة. – أكبر سلسلة انتصارات في مواجهات الفريقين كانت من نصيب النادي الأهلي بعدما نجح في تحقيق 9 انتصارات متتالية.



–أسامة عرابي وربيع ياسين، لاعبا الأهلي في تسعينيات القرن الماضي، أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الأهلي والمقاولون العرب.