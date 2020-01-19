رياضة | سبورت تكشف عن طريقة لعب برشلونة أمام غرناطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبورت تكشف عن طريقة لعب برشلونة أمام غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق وجماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، الظهور الأول للفريق تحت قيادة كيكي سيتين المدير الفني الجديد، خلال مواجهة غرناطة، بالدوري الإسباني.

وتأمل الجماهير، في مشاهدة فريقهم تحت القيادة الجديدة، بأسلوب وطريقة لعب مُختلفة تساعد الفريق على العودة إلى مكانته الطبيعية بعدما شهدت الفترة الأخيرة تدهور في المستوى الفني.

وأكدت صحيفة "سبورت الإسبانية"، أن كيكي سيكون صاحب وسيد قراره في تلك المواجهة، بعد تعينه مدير فني بصفة رسمية.

وأضافت الصحيفة أن هناك 3 طرق لعب من الممكن أن يعتمد عليها كيكى سيتين فى تشكيل برشلونة ضد غرناطة مساء اليوم، الأحد، بالليجا.

واختتمت: "بإمكان سيتين بدء المباراة بخطة 4-3-3، أو 4-1-4-1 أو 3-5-2 على الترتيب، وعليه اختيار إحداهما خلال المباراة التي ستقام على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.