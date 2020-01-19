رياضة | مواجهات قوية للداخلية والترسانة والقناة والمريخ في القسم الثاني (انفوجرافك)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية للداخلية والترسانة والقناة والمريخ في القسم الثاني (انفوجرافك) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام مباريات الجولة الأولى، للدور الثاني، من دوري القسم الثاني (مجموعة القاهرة) في الثانية والنصف من عصر الإثنين .

وكان الدور الأول قد شهد إقامة 66 مباراة، الخليج 365 الرياضي تحقق خلالها الفوز في 42 مباراة، والتعادل في 24 مباراة، منهم 11 مباراة تعادل ايجابي، مقابل 13 تعادل سلبي.

مباريات الإثنين 20 يناير 2020

1- الداخلية مع سيراميكا

يحل فريق سيراميكا المتصدر بقيادة هيثم شعبان برصيد 27 نقطة، ضيفاً على فريق الداخلية، وصيف المجموعة بقيادة هشام زكريا برصيد 19 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول فوز سيراميكا الفوز بهدفين دون مقابل عن طريق اللاعب شادى حسين.

2- منتخب السويس مع الترسانة

على استاد السويس الجديد، يحل فريق الترسانة، بقيادة محمد صلاح، صاحب المركز العاشر برصيد 9 نقاط، ضيفاً على فريق منتخب السويس، الذي يحتل المركز الرابع برصيد 17 نقطة، ويقوده فنياً تامر مصطفى.

وشهدت الجولة الأولى فوز فريق منتخب السويس بهدفين على حسين وأحمد فتحي.

Advertisements

3- النجوم مع القناة

يلعب فريق النجوم صاحب المركز السابع بقيادة أحمد ساري برصيد 14 نقطة مع فريق القناة صاحب المركز الثالث بقيادة حمزه الجمل برصيد 19 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

4- النصر مع كوكاكولا

يلتقي فريق النصر صاحب المركز التاسع بقيادة سيد عيد برصيد 14 نقطة مع فريق كوكاكولا صاحب المركز الخامس بقيادة ممدوح عبد الحى برصيد 16 نقطة، وحقق فريق النجوم الفوز بهدف محمد ناجي جدو في الدور الأول.

5- المريخ مع الزرقا

يواجه فريق المريخ صاحب المركز الحادي عشر قبل الأخير بقيادة أحمد العجوز برصيد 6 نقاط، نظيره، فريق الزرقا متذيل المجموعة بقيادة عبد اللطيف الدومانى برصيد 4 نقاط، وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.

6- جمهورية شبين مع بتروجت

يستضيف فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثامن بقيادة سمير كمونه برصيد 14 نقطة فريق بتروجت الذي يتواجد في المركز السادس بقيادة علاء عبد العال برصيد 15 نقطة، وتعادل الفريقان بدون أهداف بستاد السويس.