رياضة | الشافعى يستعيد لقب بطولة الجمهورية للجولف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشافعى يستعيد لقب بطولة الجمهورية للجولف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على منافسات بطولة الجمهورية المفتوحة للجولف للهواة والتى اقيمت على مدار ثلاثة ايام بملعب نادى جولف اليجريا بمشاركة أفضل اللاعبين من كل اندية اللعبة .

واستطاع لاعب نادى الجزيرة عبد المنعم الشافعى أن يستعيد لقب البطولة هذا العام ليصبح بطل الجمهورية للمرة الثانية حيث سبق له الفوز وحمل الكأس للمرة الاولى فى عام 2016 .

وكتب الشافعى اسمه فى سجل تاريخ البطولة الاقوى محليا والمميزة فى هذا العام حيث يمر على انطلاقها مائة عام حيث اقيمت للمرة الاولى فى عام 1920 وتعتبر واحدة من اقدم البطولات الرياضية فى مصر والشرق الاوسط.

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شهدت البطولة منافسات شرسة للغاية استمرت حتى اليوم الاخير واستطاع الشافعى ان يحسمها لصالحه بتسديد 229 ضربة مسجلا 13 ضربة فوق المعدل وبفارق ثلاث ضربات فقط عن الحصان الاسود ومفاجأة البطولة هذا العام اللاعب احمد نعيم المقيم بالامارات وحضر خصيصا للمشاركة بينما جاء بالمركز الثالث حامل اللقب والذى سبق له الحصول على الكأس ثلاث مرات لاعب نادى سبورتنج ممدوح الشيخ مسددا 237 ضربة ومسجلا 21 ضربة فوق المعدل وتقاسم المركز الرابع كل من فارس عبد العزيز وايمن حسين 242 ضربة وحصل على المراكز من السادس الى العاشر على الترتيب كل من احمد مصيلحى وجارى بروكس وحسن اسماعيل وبطل العالم السابق للاسكواش عمرو شبانة واشرف حسيب .

وفاز بمنافسات النت باحتساب الهانديكاب اللاعب سانج لى وتبعه ثانيا اشرف حسيب وتلاه ثالثا طارق عزمى بينما حقق ايمن حسين لقب الرواد 242 ضربة فيما حصل جارى بروكس على جائزة الرواد للنت وحصل عمر المهدى على جائزة افضل ناشئ .

وشهدت البطولة مشاركة لاعبة منتخب مصر للسيدات ونادى سبورتنج دينا ابو العلا وكانت اللاعبة الوحيدة بالاضافة الى اثنين من اللاعبين الناشئين عمر المهدى وعلى سلامة اصغر لاعبى البطولة عشر سنوات .

وعقب انتهاء المنافسات قام رئيس اتحاد الجولف المهندس ايمن حسين وعضو مجلس الادارة المهندس غسان قبانى ومدير نادى جولف اليجريا جوش ونائبه عبد العزيز محمود بتوزيع الجوائز على الفائزين وتسليم كأس البطولة التاريخية الى البطل عبد المنعم الشافعى وذلك فى حضور البطل واللاعب الدولى السابق والحائز على اللقب ثلاث مرات من قبل اعوام 1974 و1975 و1979 عمرو محفوظ .