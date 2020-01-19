رياضة | مفاجآت في تشكيلة ليفربول ومانشستر يونايتد المتوقعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيلة ليفربول ومانشستر يونايتد المتوقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على التشكيلة المتوقعة التي سيخوض بها لقاء اليوم أمام مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري على ملعب الأنفيلد.

نشرة صحيفة الجارديان التشكيل المتوقع لليفربول: حراسة المرمى: أليسون. خط الدفاع: أرنولد، غوميز، فان دايك، روبرتسون. خط الوسط: تشامبرلين، هندرسون، فينالدوم. خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني. Advertisements فيما جاء التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد كالتالي: حراسة المرمى: دي خيا. خط الدفاع: بيساكا، لينديلوف، ماغواير، ويليامز. خط الوسط: فريد، ماتيتش، ماتا، بيريرا، جيمس. خط الهجوم: مارسيال.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد:

تبدأ مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة BEIN SPORT 2 بتعليق التونسي رؤوف خليف والذي تم تعيينه في الساعات الماضية معلقاً للمباراة.