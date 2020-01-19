رياضة | الليلة.. الأهلي يلاقي المقاولون العرب في قمة المتصدر والوصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليلة.. الأهلي يلاقي المقاولون العرب في قمة المتصدر والوصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه مساء اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المقاولون العرب، على ملعب ستاد السلام الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حكم مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وقررت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور إسناد المهمة التحكيمية لمباراة الأهلي والمقاولون العرب للحكم أحمد الغندور.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكه المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

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يتم بث مباراة الأهلي والمقاولون العرب عبر شاشتي "أون سبورت" و"تايم سبورت"، الناقل الحصري لبطولة الدوري العام المصري.

وحسم النادي الأهلي مباراته الأخيرة بالدوري المصري، التي خاضها أمام طنطا، يوم الأربعاء الماضي، بعدما تفوق بخمسة أهداف نظيفة، سجلها كل من محمود كهربا بواقع هدفين، وهدف لكل من حسين الشحات ومروان محسن وأحمد الشيخ.

موقف الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب

ويتواجد الأهلي، المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 33 نقطة، جمعها بعد حصده للعلامة الكاملة من فوزه في إحدى عشر مباراة متتالية.

فيما استبعد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، اللاعبين صالح جمعة ووليد أزارو، من قائمة المباراة التي يخوضها الأحمر اليوم، برفقة صلاح محسن وحسام عاشور وشريف إكرامي وحسين السيد.

موقف المقاولون العرب قبل مواجهة الأهلي

بينما يتواجد فريق المقاولون العرب، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 29 نقطة، جمعها من الفوز بـ7 مباريات والتعادل في 3 والهزيمة في مباراتين.