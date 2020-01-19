رياضة | مفاجآت في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام غرناطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام غرناطة في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويتطلع برشلونة لتحقيق بداية مميزة مع مدربه الجديد كيكي سيتين والذي سيقود الفريق الكتالوني في أول مباراة رسمية بعدما عُين كمديرًا فنيًا للفريق خلفًا للمقال أرنستو فالفيردي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة في مباراة اليوم كالتالي :-

حراسة المرمى : تير شتيجين

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خط الدفاع : سيرجيو روبيرتو - بيكيه - لينجليت - جوردي ألبا

خط الوسط : بوسكيتس - أرثور - أرتورو فيدال

خط الهجوم : أنسو فاتي - أنطوان جريزمان - لويس سواريز.