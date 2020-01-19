رياضة | شوبير يزف خبر سار للأندية المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير يزف خبر سار للأندية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، عن نية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، "كاف"، باتخاذ قرار جديد يتعلق بنظام قيد اللاعبين في قوائم الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "تويتر"، أن الاتحاد الأفريقي يبحث إمكانية فتح الاستبدال للأندية، حتى يتمكنوا من وضع لاعبين جدد بدلًا من آخرين مقيدين بالفعل في القائمة.

وقال "شوبير" في تغريدته: "الكاف يدرس فتح الاستبدال للأندية الأفريقية خلال يومين لإتاحة الفرصة لإضافة لاعبين جدد من الذين لم يشاركوا في المرحلة الأولى".

وتترقب الأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولات أفريقيا هذا القرار، من أجل تجديد قوائمهم وتقييد اللاعبين العائدين من الإصابات، أو المنضمين حديثاً.