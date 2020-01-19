شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الأحد 19 يناير 2020

تقام اليوم الأحد 19-1-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري، وليفربول يواجه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.



حيث يلتقي الأهلي أمام المقاولون العرب في الدوري المصري

ويستضيف ليفربول مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

موعد مباراة الدوري المصري

يواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب في السابعة والنصف مساء اليوم وتذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

موعد مباراة الدوري الإنجليزي

تُقام مباراة بيرنلي وليستر سيتي، في الرابعة عصر، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

تُقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، في السادسة والنصف مساءً، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

موعد مباريات الدوري الإسباني

تُقام مباراة ريال مايوركا وفالنسيا، في الواحدة ظهر، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

تُقام مباراة ريال بيتيس وريال سواسييداد، في الثالثة مساء اليوم الأحد، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

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تُقام مباراة فياريال وإسبانيول، في الخامسة مساء، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

تُقام مباراة أتلتيك بيلباو وسيلتا فيجو، في السابعة والنصف مساء، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

تقام مباراة برشلونة وغرناطة، في العاشرة مساء، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

موعد مباراة الدوري الإيطالي

تُقام مباراة ميلان وأودينيزي، في الواحدة والنصف ظهرا، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

تُقام مباراة بولونيا وهيلاس فيرونا، في الرابعة مساءً، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

تُقام مباراة بريشيا وكالياري، في الرابعة مساء، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 9.

تُقام مباراة ليتشي وانتر ميلان، في الرابعة مساء، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

تُقام مباراة جنوي وروما، في السابعة مساء، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

وتقام مباراة يوفنتوس وبارما، في العاشرة إلا ربع، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

موعد مباريات الدوري الألماني

تُقام مباراة هيرتا برلين أمام بايرن ميونخ في الرابعة والنصف عصرا، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 5.

ويلتقي بادربورن مع بايرن ليفركوزن في السابعة مساء، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 5.