رقم مميز لسانشو على صعيد الدوريات الخمسة الكبرى

الأحد 19 يناير 2020

سانشو Advertisements

سجل جناح بوروسيا دورتموند، الإنكليزي ​جادون سانشو​، هدف وصنع آخر، خلال الإنتصار 5-3 على أوغسبورغ ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم.



وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن سانشو بات أول لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم، يسجل أكثر من 10 أهداف، ويصنع أيضاً 10 أهداف أو أكثر، حيث نجح في تحقيق ذلك الرقم خلال 16 مباراة فقط.

وخاض سانشو على مدار الموسم 25 مباراة بقميص دورتموند في جميع المسابقات، حيث سجل 13 هدفًا، وصنع 14 آخرين.