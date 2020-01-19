شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم: ليفربول في صدام مع مان يونايتد.. والأهلي يواجه المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الأحد 15 يناير، العديد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف ملاعب العالم بمنافسات الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز، والدوريات الأوروبية، بالإضافة إلى كأس فرنسا. ونستعرض فيما يلي مواعيد أبرز هذه المواجهات بتوقيت القاهرة. الدوري المصري: المقاولون العرب مع لأهلي: 7.30 مساءا.. أون سبورت وتايم سبورت البث الفضائي والأرضي. الدوري الإنجليزي: بيرنلي مع ليستر سيتي: 4 عصرا.. beIN SPORTS 2 HD. ليفربول مع مانشستر يونايتد: 6.30 مساءا.. beIN SPORTS 2 HD. Advertisements الدوري الإسباني: برشلونة مع غرناطة: 10 مساءا.. beIN SPORTS 3 HD. الدوري الإيطالي: ليتشي مع إنتر ميلان: 4 عصرا.. beIN SPORTS 4 HD. يوفنتوس مع بارما: 9.45 مساءا.. beIN SPORTS 4 HD. الدوري الألماني: هيرتا برلين مع بايرن ميونخ: 4.30 عصرا.. beIN SPORTS 5 HD. كأس فرنسا: لوريان مع باريس سان جيرمان: 9.55 مساءا.. beIN SPORTS 5 HD.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز مباريات اليوم: ليفربول في صدام مع مان يونايتد.. والأهلي يواجه المقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.