شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يستعد لتقديم عرضًا ضخمًا لـ«جوارديولا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتقديم عرضًا ضخمًا للمدرب الإسباني بيب جوارديولا لإقناعه بالرحيل عن مانشستر سيتي الإنجليزي الصيف القادم.

وارتبط النادي الفرنسي بالتعاقد مع «جوارديولا» خلال الأسابيع الماضية، إذ يتربع على صدارة قائمة المرشحين لخلافة توماس توخيل في القيادة الفنية للفريق في حال قرر مسؤولو سان جيرمان التخلي عن خدمات الألماني.

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ويرتبط «جوارديولا» بعقد مع مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم القادم، إلا أن عدد من التقارير أشارت إلى احتمالية أن يكون الموسم الجاري هو الأخير بالنسبة له.

وأكد الإسباني عدم صحة هذه التقارير، مؤكدًا بقاءه في تصريحات صحيفة قائلًا إنه باق بنسبة 100% في ملعب الاتحاد إلا في حالة قررت الإدارة إقالته.

وحسب صحيفة «ديلي إكسبرس» البريطانية، فإن إدارة باريس سان جيرمان أصبحوا مستعدون لتقديم عرض ضخم لإقناعه بالانضمام إليهم في حديقة الأمراء.