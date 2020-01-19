كافاني يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

أفادت صحيفة كالتشيو ميركاتو أن اللاعب إيدنسون ​كافاني​ يريد الرحيل عن نادي ​باريس سان جيرمان​ في أقرب وقت.

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وقد طلب اللاعب الأوروغواياني البالغ من العمر 32 عامًا، والذي ينتهي عقده مع العمالقة الفرنسيين في حزيران، نقله من النادي بشكل سريع.

وذلك لأن كافاني غير سعيد بسبب قلة وقت اللعب، بعد وصول المهاجم الأرجنتيني ماورو ​إيكاردي​، بالإضافة إلى معاناته من مشاكل في الإصابة.

وشارك كافاني في 14 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم لمدة 568 دقيقة، وسجل خمسة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة في ذلك الوقت.