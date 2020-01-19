- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كافاني يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020
أفادت صحيفة كالتشيو ميركاتو أن اللاعب إيدنسون كافاني يريد الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان في أقرب وقت.
وقد طلب اللاعب الأوروغواياني البالغ من العمر 32 عامًا، والذي ينتهي عقده مع العمالقة الفرنسيين في حزيران، نقله من النادي بشكل سريع.
وذلك لأن كافاني غير سعيد بسبب قلة وقت اللعب، بعد وصول المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، بالإضافة إلى معاناته من مشاكل في الإصابة.
وشارك كافاني في 14 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم لمدة 568 دقيقة، وسجل خمسة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة في ذلك الوقت.
كانت هذه تفاصيل خبر كافاني يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.