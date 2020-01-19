عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

توخيل: نيمار يمثّل القائد الذي أراده باريس سان جيرمان

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كشف المدرب توماس ​توخيل​ أن ​نيمار​ أصبح القائد الذي كان نادي ​باريس سان جيرمان​ يأمل في أن يكون هذا الموسم.

وقال توخيل: "بالنسبة لنيمار، هناك الكثير من الكلمات لوصفه. لكن أفضل شيء هو مشاهدة المباريات. إنه حاسم حقًا بالنسبة لنا، فهو يغلق المساحات ويدافع".

وأضاف: "إنه القائد الذي كنا نأمل الحصول عليه وهذا وقت مناسب له حقًا. التحدي هو الاستمرار في العمل وتوظيف نفس الجهد وطريقة العمل والعقلية. إنه أمر جيد ولكنها مجرد بداية. ما زلنا في شهر كانون الثاني".