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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احمد شوبير يعلن الترشح لرئاسة الاتحاد المصري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020
اعلن نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق أحمد شوبير أنه استقر على خوض الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري للكرة، على مقعد الرئيس.
واعتبر شوبير انه قرر خوض الانتخابات المقبلة على مقعد الرئاسة خصوصا أن الظروف التي تمرّ بها الكرة المصرية تستدعي تدخله .
وكشف انه عاد عن قراره السابق بعدم خوضه انتخابات رئاسة اتحاد الكرة في حال قرر الرئيس السابق هاني أبوريدة الترشح بسبب ادارة الاخير السيئة للاتحاد .
ويترأس حاليا عمرو الجنايني اللجنة الخماسية، التي تدير شؤون الاتحاد مؤقتا بانتظار الانتخابات المقبلة.
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