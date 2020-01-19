احمد شوبير يعلن الترشح لرئاسة الاتحاد المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

اعلن نائب رئيس ​اتحاد الكرة المصري​ السابق ​أحمد شوبير​ أنه استقر على خوض الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري للكرة، على مقعد الرئيس.

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واعتبر شوبير انه قرر خوض الانتخابات المقبلة على مقعد الرئاسة خصوصا أن الظروف التي تمرّ بها الكرة المصرية تستدعي تدخله .

وكشف انه عاد عن قراره السابق بعدم خوضه انتخابات رئاسة اتحاد الكرة في حال قرر الرئيس السابق ​هاني أبوريدة​ الترشح بسبب ادارة الاخير السيئة للاتحاد .

ويترأس حاليا ​عمرو الجنايني​ اللجنة الخماسية، التي تدير شؤون الاتحاد مؤقتا بانتظار الانتخابات المقبلة.