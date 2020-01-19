شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تخطط لإلغاء بند عدم الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن هناك بعض الأعضاء تحدث مع باقي المجلس عن ضرورة الضغط على مسئولو الفيفا من أجل إلغاء بند عدم أحقيتهم فى الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ،كما هو متفق عليه قبل توليهم مسئولية اتحاد الكرة ، وتم التحدث بشكل شفوي مع مسئولو الفيفا وينتظر الرد خلال الأيام المقبلة ، وطالبو الضغط عليهم من باقي أعضاء اللجنة الخماسية.

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أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن خوضه انتخابات اتحاد الكرة على منصب الرئيس ، مشيرًا إلى أنه كان أخذ عهدًا على نفسه بعدم الترشح حال نزول هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة ، ولكنه تراجع عن هذا الأمر ولن أدخل اتحاد الكرة إلا رئيسًا، خاصة بعد التجربة التي خضتها مع المجلس السابق كنائب للرئيس، لم أكن راضيًا عنها مطلقًا" ، مضيفاً إذا كان أبو ريدة قطر بحسب ما وصفه مجدي عبد الغني فأنا طيارة"، مشيرًا إلى أنه لن يغير موقفه حتى لو عادت العلاقات جيدة مع أبو ريدة سيكون ذلك في الإطار الودي فقط.

وتابع شوبير، إن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، لم يحترم اسمه ولم يمنحه التقدير الكافي الذي يستحقه، مضيفاً "إن أبو ريدة لم يرشحه للعمل في أي لجنة بالاتحادين الأفريقي أو الدولي رغم أنه مسئول داخل اتحاد الكرة وهذا حقه، ويملك الكفاءة في الإعلام أو إدارة الكرة" ، مضيفاً :لقد عاتبت هاني أبو ريدة على تصرفاته بحقي، في إحدى المناسبات لكنه تعلل بأن المسألة لها دخل بالاتحاد العربي رغم أن الاتحاد العربي غير معترف به"، مشددا :" للأسف المسألة متعلقة بالصداقات والعلاقات وليس الكفاءة".