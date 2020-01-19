شكرا لقرائتكم ماجد سامى: المرحلة الحالية تستلزم التوافق بين القطاع الرياضى وسياسة الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ماجد سامى رئيس شركة أندية وادى دجلة، أن المرحلة الحالية تستلزم التوافق بين القطاع الرياضى وسياسة الدولة المصرية، فى النهوض والتطور الذى تشهده مصر بجميع القطاعات، مشيرا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، الذى يعقده وادى دجلة للإعلان عن عقد رعاية أندية لـ7 أبطال أولمبيين بالإضافة إلى فريق الطائرة الأولمبى، أن هذه هى المرة الأولى التى يتعاون فيها النادى مع وزارة الرياضة.

ويعقد مجلس إدارة أندية وادى دجلة برئاسة ماجد سامى، بأحد فنادق القاهرة، لتوقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة يتضمن عقود رعاية لسبعة من أبطال مصر الرياضيين الذين تأهلوا لأولمبياد طوكيو 2020 بالإضافة إلى فريق جماعى، وذلك تماشيا مع خطة الوزارة لدعم الإنجازات الرياضية ومساندةَ للاعبين المتميزين من أجل حصد المزيد من الألقاب الأوليمبية.

ويقام المؤتمر بحضور كل من: الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المهندس ماجد سامى رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادى دجلة، الدكتور طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة، الأستاذ حسن العروسى الرئيس التنفيذى لقطاع الرياضة لأندية وادى دجلة.

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كانت أندية وادى دجلة قد وقعت عقد رعاية قبل فترة قصيرة مع محمد صفوت بطل التنس المصرى والمتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وتأهل اللاعب محمد صفوت البالغ من العمر 29 عامًا، للمشاركة فى بطولة طوكيو للألعاب الأوليميبة، بعد فوزه بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية، مما جعله من أقوى المرشحين للمنافسة على ميدالية أوليمبية. وعن توقيع عقد الرعاية عبر صفوت عن سعادته بالعمل مع مجموعة أندية وادى دجلة، كما أشاد بالجهد الذى تبذله أندية وادى دجلة فى الرياضات المختلفة، ودعمهم المستمرلأبطال مصر فى مختلف الألعاب فى المحافل الإقليمية والعالمية.

ومن جانبه، أشاد إسماعيل الشافعى رئيس الاتحاد المصرى للتنس بالمجهود الرائع التى تقوم به مجموعة أندية وادى دجلة من الدعم المستمر للرياضيين الأولمبيين من أبناء النادى ومن خارجه، وأضاف أن الإعلان يأتى فى توقيت مناسب جداً، يسمح للرياضيين الإعداد بشكل كافى قبل البطولة، كما حث الشافعى أندية وادى دجلة والنوادى الرياضية الأخرى على التكاتف لإقامة بطولات دولية للتنس فى مصر.

محمد صفوت كان قد وصل فى فترة سابقة إلى التصنيف رقم 166 عالمياً وهو الأعلى فى تاريخه قبل أن يتراجع بالقائمة ثم ينتفض من جديد ليحتل حالياً المركز 176 عالمياً والأول عربياً.