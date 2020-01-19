شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: بطولة أفريقيا شجعتنا على تطبيق الـ"var" فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن كأس أمم أفريقيا التى استضافتها مصر سواء للكبار أو تحت 23 سنة التى توج بها المنتخب الأولمبى، ألهمت وزارة الرياضة للموافقة على استقدام تقنية الفيديو الخاصة بالحالات التحكيمية "فار" إلى الدورى المصرى، مشيرا إلى أن دور الوزارة هو تسهيل الاجراءات القانونية للتطبيق فقط.

وعن دعم المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2020، قال وزير الشباب والرياضة": وضعنا برنامج خاص لدعم المنتخب بالاتفاق مع الاتحاد وسنعقد جلسة مع الاتحاد خلال الأيام المقبلة للاتفاق على كل الأمور".

كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة رفعت الدعم المالى للاتحادات الأولمبية من 98 مليون جنيه إلى 124 مليوناً خلال عام، مؤكداً أن الوزارة تضع خططا للتطوير حتى 2030 بهدف النهوض بالرياضة المصرية إلى المكانة التى تليق بها.

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وأضاف أشرف صبحى، خلال مؤتمر توقيع عقود رعاية أبطال وادى دجلة، أن وزارة وزارة الشباب والرياضة هى الممثل الوحيد للحكومة والمنوط بها إدارة الرياضة المصرية من قبل الدولة ولا جدال ولا فصال فى ذلك، موضحاً أن دور اللجنة الأولمبية يكمل هذا الدور للنهوض بالرياضة المصرية.

وتعقد وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع مجلس إدارة أندية وادى دجلة برئاسة ماجد سامى بأحد فنادق القاهرة، يتضمن عقود رعاية لسبعة من أبطال مصر الرياضيين الذين تأهلوا لأولمبياد طوكيو 2020 بالإضافة إلى فريق جماعى، وذلك تماشيا مع خطة الوزارة لدعم الإنجازات الرياضية ومساندةَ للاعبين المتميزين من أجل حصد المزيد من الألقاب الأوليمبية.ويقام المؤتمر بحضور كل من: الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المهندس ماجد سامى رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادى دجلة، الدكتور طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة، الأستاذ حسن العروسى الرئيس التنفيذى لقطاع الرياضة لأندية وادى دجلة.