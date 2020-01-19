شكرا لقرائتكم الزمالك يفضل استمرار عنتر لتدعيم مركز الظهير الأيمن فى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُفضل مسؤولو الزمالك استمرار محمد عنتر صانع ألعاب الفريق، بعد العروض التى تلقاها خلال الفترة الأخيرة من أندية الدورى الممتاز المختلفة، بسبب إمكانية الحاجة إلى جهوده فى منافسات دورى أبطال إفريقيا، خاصة فى مركز الظهير الأيمن لامتلاك الأبيض لظهير واحد فى تلك البطولة وهو حازم إمام عقب رحيل التونسى حمدى النقاز عن صفوف الفريق الأبيض بانقطاعه عن التدريبات وسفره إلى تونس.

وحرص مسؤولو الزمالك على الحديث مع عنتر بضرورة غلق ملف العروض والاجتهاد مع الفريق حتى يحصل على فرصة المشاركة مجددا ويثبت أحقيته بالمشاركة بشكل أساسى سواء فى مركزه أو دعم الفريق فى مركز الظهير الأيمن مع التأكيد إن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، يمنح الفرصة لجميع اللاعبين بالفريق للمشاركة من خلال إتباعه سياسة التدوير لارتباط الفريق بمباريات متتالية.

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فيما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، بداية الاستعداد اليوم لمواجهة مازيمبى الكونغولى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان، يوم الجمعة المقبل، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا والتى يبحث فيها الزمالك عن تحقيق الانتصار لحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية بشكل رسمى.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى بينما تقرر وصول طاقم حكام مباراة فريق الزمالك مع مازيمبى الكونغولىإلى القاهرة الأربعاء المقبل، للتحضير للمباراة التى ستقام الجمعة المقبل باستاد السلام، بعدما أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم سنغالى يقوده الحكم ماجيتى نداى، وأدار الحكم السنغالى العديد من المباريات للفرق والمنتخبات المصرية، ومنها مباريات لمنتخب مصر أمام النيجر وأوغندا وكذلك لقاء الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى فى النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا والذى انتهى بخسارة الأحمر 5 -0، وكذلك لقاء المصرى البورسعيدى فى النسخة السابقة من الكوندرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائرى، وكذلك لقاء الزمالك مع نصر حسين داى فى البطولة السابقة للكونفدرالية، ويضم طاقمه المساعد فى لقاء الزمالك ومازيمبى كلا من الحاج ماليك سامبا وونوح بانجورا وادفيرت ضيوف.