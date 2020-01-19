الزمالك يرفض رحيل عمر السعيد إلى الاتحاد السكندري بفرمان فرنسي

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جدة - عمرو شويل أغلق مسؤولو نادي الزمالك، ملف رحيل عمر السعيد مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما تلقي اللاعب عروض محلية في الآونة الأخيرة أبرزها عرض الاتحاد السكندري.
وجاء تمسك مسؤولي نادي الزمالك باستمرار عمر السعيد خلال الفترة القادمة، في ظل الحاجة لخدماته بسبب النقص العددي في الهجوم، مما دفع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء لطلب قيد الكونغولي كاسونجو في القائمتين المحلية والأفريقية.
كان كارتيرون طلب من مسئولي الزمالك، إنهاء إجراءات قيد كاسونجو، فى قائمة الأبيض باتحاد الكرة، خلال الفترة الحالية، لدراسة بدء الاستعانة بجهوده فى المرحلة المقبلة حيث يرتبط الأبيض بمجموعة من المباريات المتتالية خلال المرحلة القادمة بالمنافسات المختلفة على المستوى المحلى أو القارى.
ووافقت إدارة الكرة بنادى الزمالك على تنفيذ مطلب الفرنسى كارتيرون بقيد الكونغولى كاسونجو فى قائمة الفريق الأبيض سواء المحلية أو الإفريقية، لذا يدرس الفرنسى كارتيرون الاستعانة باللاعب فى المرحلة المقبلة والتى يستهلها الفريق بمواجهة مازيمبى حال إنهاء إجراءات قيده بجانب التأكد من جاهزيته الكاملة سواء الفنية أو البدنية للتواجد فى المواجهة، بعدما نفذ اللاعب برنامج تدريبى خاص طوال الفترة الماضية تحت إشراف الفرنسى باتريس كارتيرون، عقب إنهاء إعارته للوداد المغربى لعدم قيده وعدم حصوله على مستحقاته المالية وسيحسم المدرب الفرنسى بشكل نهائى أمر اللاعب الكونغولى فى التدريبات القادمة التى سيستعد بها الأبيض لمواجهة مازيمبى.
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