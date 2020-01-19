وزير الرياضة: نسعى لتأهيل 28 لاعبا إلى طوكيو 2020 وأولمبياد 2024

جدة - عمرو شويل أثنى وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى على الدعم الإعلامى الكبير التى تحظى به المؤسسات الرياضية فى مصر.

وأضاف صبحى خلال مؤتمر بروتوكول التعاون بين وزارة الرياضة وأندية وادى دجلة لرعاية أبطال أولمبياد طوكيو، أن هناك تحضيرات تتم على قدم وثاق بين الوزارة واللجنة الاولمبية عن طريق البحث عن أبطال مؤهلين بتشريف وتمثيل مصر فى البطولة الأولمبية الأكبر فى العالم عن طريق فى المشروع القومى للبطل الاولمبى، وبالدراسة مع اللجنة الاولمبية المصريه سعينا لتأهيل 28 لاعبا لطوكيو 2020 وأولمبياد 2024 أيضا.

يعقد مجلس إدارة أندية وادى دجلة برئاسة ماجد سامي، مؤتمراً صحفياً بأحد فنادق القاهرة، لتوقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة يتضمن عقود رعاية لعشرة من أبطال مصر الرياضيين الذين تأهلوا لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك تماشيا مع خطة الوزارة لدعم الإنجازات الرياضية ومساندةَ للاعبين المتميزين من أجل حصد المزيد من الألقاب الأوليمبية.

ويقام المؤتمر بحضور كلًا من: الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية، المهندس ماجد سامى رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادى دجلة، الدكتور طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة، الأستاذ حسن العروسى الرئيس التنفيذى لقطاع الرياضة لأندية وادى دجلة.

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كانت أندية وادى دجلة قد وقعت عقد رعاية قبل فترة قصيرة مع محمد صفوت بطل التنس المصرى والمتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وتأهل اللاعب محمد صفوت البالغ من العمر 29 عامًا، للمشاركة فى بطولة طوكيو للألعاب الأوليميبة، بعد فوزه بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية، مما جعله من أقوى المرشحين للمنافسة على ميدالية أوليمبية. وعن توقيع عقد الرعاية عبر صفوت عن سعادته بالعمل مع مجموعة أندية وادى دجلة، كما أشاد بالجهد الذى تبذله أندية وادى دجلة فى الرياضات المختلفة، ودعمهم المستمرلأبطال مصر فى مختلف الألعاب فى المحافل الإقليمية والعالمية.

ومن جانبه، أشاد إسماعيل الشافعى رئيس الاتحاد المصرى للتنس بالمجهود الرائع التى تقوم به مجموعة أندية وادى دجلة من الدعم المستمر للرياضيين الأولمبيين من أبناء النادى ومن خارجه، وأضاف أن الإعلان يأتى فى توقيت مناسب جداً، يسمح للرياضيين الإعداد بشكل كافى قبل البطولة، كما حث الشافعى أندية وادى دجلة والنوادى الرياضية الأخرى على التكاتف لإقامة بطولات دولية للتنس فى مصر.

محمد صفوت كان قد وصل فى فترة سابقة إلى التصنيف رقم 166 عالمياً وهو الأعلى فى تاريخه قبل أن يتراجع بالقائمة ثم ينتفض من جديد ليحتل حالياً المركز 176 عالمياً والأول عربياً.