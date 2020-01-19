شكرا لقرائتكم أشرف صبحى: تم رفع الدعم المالى للاتحادات الأولمبية 124 مليونا خلال عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة رفعت الدعم المالى للاتحادات الأولمبية من 98 مليون جنية إلى 124 مليون خلال عام، مضيفا أن الوزارة تضع خطط للتطوير حتى 2030 بهدف النهوض بالرياضة المصرية إلى المكانة التى تليق بها.

وأضاف أشرف صبحى خلال مؤتمر توقيع عقود رعاية أبطال وادى دجلة، أن وزارة الشباب هى الممثل الوحيد للحكومة والمنوط بها إدارة الرياضة المصرية من قبل الدولة ولا جدال ولا فصال فى ذلك، مضيفا أن دور اللجنة الأولمبية يكمل هذا الدور للنهوض بالرياضة المصرية.

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وتعقد وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع مجلس إدارة أندية وادى دجلة برئاسة ماجد سامى، بأحد فنادق القاهرة، يتضمن عقود رعاية لسبعة من أبطال مصر الرياضيين الذين تأهلوا لأولمبياد طوكيو 2020 بالإضافة إلى فريق جماعى، وذلك تماشيا مع خطة الوزارة لدعم الإنجازات الرياضية ومساندةَ للاعبين المتميزين من أجل حصد المزيد من الألقاب الأوليمبية.

ويقام المؤتمر بحضور كل من: الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المهندس ماجد سامى رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادى دجلة، الدكتور طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة، الأستاذ حسن العروسى الرئيس التنفيذى لقطاع الرياضة لأندية وادى دجلة.

كانت أندية وادى دجلة قد وقعت عقد رعاية قبل فترة قصيرة مع محمد صفوت بطل التنس المصرى والمتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وتأهل اللاعب محمد صفوت البالغ من العمر 29 عامًا، للمشاركة فى بطولة طوكيو للألعاب الأوليميبة، بعد فوزه بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية، مما جعله من أقوى المرشحين للمنافسة على ميدالية أوليمبية. وعن توقيع عقد الرعاية عبر صفوت عن سعادته بالعمل مع مجموعة أندية وادى دجلة، كما أشاد بالجهد الذى تبذله أندية وادى دجلة فى الرياضات المختلفة، ودعمهم المستمر لأبطال مصر فى مختلف الألعاب فى المحافل الإقليمية والعالمية.