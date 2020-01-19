شكرا لقرائتكم تأجيل موعد مواجهة الاهلى ضد سبورتينج فى سوبر السلة رجال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تأجيل موعد مباراة الأهلى وسبورتنج فى منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة دورى السوبر رجال ، و التى تقام بعد غد الثلاثاء ..جاء قرار التأجيل لتقام المباراة فى الثامنة مساء الثلاثاء بدلا من السادسة مساء بصالة سبورتنج ، نظرا لظروف البث التليفزيونى للمباراة .

وتغلب الأهلى على الجزيرة فى مباراة الأمس ، وفاز الزمالك على التأمين ، و سبورتنج على سموحة ، و الاتحاد السكندرى على الجيش .

ومن المقرر توقف بطولة الدورى السوبر رجال لمدة شهر ونصف، نظرًا لارتباط المنتخب الأول بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة التى تقام فبراير المقبل، حيث تقام فى الفترة الحالية مباريات المرحلة الثانية من بطولة السوبر على مستوى تحديد المراكز من الأول إلى الثامن.

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يذكر أن مباراة سبورتنج و الاتحاد السكندرى تقرر تأجيلها ليوم 27 فبراير المقبل، نظرا لوفاة والدة احمد مرعى المدير الفنى لزعيم الثغر قبل ساعات من المباراة التى كان مقرر إقامتها الأربعاء الماضى

.ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف من 26 يناير حتى 2 مارس المقبل، حيث تقام آخر مباراة فى البطولة يوم 26، وتستأنف المسابقة يوم 2 مارس.

جاء قرار التأجيل والتوقف بعد التنسيق مع أحمد مرعى المدير الفنى لمنتخب السلة، والذى تولى المهمة خلفًا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته، عقب الإخفاق فى بطولة الأفرو كان التى أقيمت بمالى يونيو الماضى، ويعاون مرعى فى الجهاز الفنى كل من وسام جابر مدربًا عامًا، ومحمد سليم مدربا، وسيكون وائل لطفى هو المدير الإدارى لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان، والدكتور أحمد يحيى طبيبًا للفريق.