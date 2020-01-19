شكرا لقرائتكم المقاولون ضد الاهلي.. علاقة فايلر وأحمد الشيخ تثير التساؤلات فى الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى الكثيرون من جمهور الأهلى استغرابهم من تمسك السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بأحمد الشيخ فى مباريات الفريق الأخيرة، خاصة أن الشيخ لم يستغل الفرص الكثيرة التى أتيحت له بشكل جيد.

أحمد الشيخ شارك فى 10 مباريات هذا الموسم فى الدورى وبطولة دورى أبطال أفريقيا وكأس مصر لم يكن له تأثير إيجابى وتخصص فى إهدار الفرص السهلة والتمريرات المقطوعة والأنانية التى طغت عليه .

ويتعرض أحمد الشيخ لهجوم لاذع من جانب قطاع كبير من جمهور الأهلى، الذى يرى أن اللاعب يؤدى بـ"الشوكة والسكيّنة" ولا يكون فعّالاً أمام مرمى المنافس لذا يُهدر العديد من الفرص أمام المرمى الأمر الذى بات يٌثير أستياء الرافضون لاستمرار اللاعب فى تشكيل الأهلى الأساسى فى ظل الطريقة الناعمة التى يؤدى بها وعدم ظهوره بشكل جاد أو حماسى خاصة فى المباريات القوية التى تحتاج جدية وتركيز وفاعلية فى المرمى بدلاً من الأداء الهادى الذى يظهر به ولا يفيد الفريق.

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أحمد الشيخ كان قد أثار أزمة كبرى بعدما استخدم "سبراي" شعر وهو ما فجرالأوضاع وغضب جماهير المارد الأحمر، لاسيما وأن تلك الصورة انتشرت على نطاق واسع وأكد مروجيها أنها أثناء أحد المباريات، وبالتحديد فى مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن استخدام "سبراى الشعر" لم يحدث فى مباراة بلاتينيوم أو أى مباراة أخرى وأن الموضوع كان خلال تصوير إعلان منذ فترة لأحد الشركات، وهو الأمر الذى تم بموافقة إدارة النادى وحصل أحمد الشيخ على أذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل تصويره، لتعيد تلك الصورة للأذهان النجوم الذين أثاروا الجدل بقصات شعرهم.

ويستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى السابعة والنصف من مساء اليوم،الأحد، بإستاد السلام فى الجولة الـ14 لبطولة الدورى الممتاز.