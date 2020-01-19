شكرا لقرائتكم مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب ووادى دجلة لدعم الرياضيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة وشركة أندية وادي دجلة، لدعم عدد من الرياضيين لتأهيلهم واعدادهم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول، الدكتورة حياة خطاب رئيس مجلس ادارة اللجنة البارالمبية، المهندس ماجد سامي رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادي دجلة، طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء الأجهزة الفنية والمدربين وعدد من النجوم الرياضيين الذين حرصوا على تقديم نموذج مشرف للرياضة المصرية.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:"مذكرة التفاهم تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لدعم الرياضيين وتأهيليهم للمنافسة على البطولات الدولية ورفع اسم مصر عالياً، فنحن نسعى لتحقيق مناخ رياضي متكامل، وتعد منافسات طوكيو الحدث الأبرز هذا العام، بمشاركة 207 دولة، للمنافسة في 33 رياضة اولمبية، بالإضافة إلى 22 رياضة بارلمبية".

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بدور القطاع الخاص في دعم المنظومة الرياضية المصرية من خلال المساهمة في تأهيل الابطال الرياضيين الواعدين بالتجهيزات المختلفة سواء علي الجانب الفني او المادي، لتقديم نموذج فريد ولائق في الأولمبياد، مشيراً أن مذكرة التفاهم تطبيق حقيقي للواجب القومي، الذي يمثل جزءا لا غنى عنه من دور المؤسسات تجاه أوطانها وأكد وزير الرياضة على إيمان الدولة بقدرات الشباب المصري في تحقيق حلم المشاركة والمنافسة على ميداليات بالألعاب الأولمبية، مشيراً إلى أهمية هذا النوع من الرعاية، خاصة وأن شركة أندية وادى دجلة من الكيانات الخاصة التي تستثمر في المواهب الرياضية القادرة على تحقيق إنجازات وحصد مزيد من الألقاب التي تسهم في اظهار مكانة مصرالرياضية.

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كما تحدث المهندس ماجد سامي رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادى دجلة، عن تجهيزات شركة اندية وادي دجلة لتوفير الدعم المادي والمعنوي للمنظومة الرياضية للارتقاء بمستوى ابطالها في العديد من الرياضات، وانطلاقًا من دورها المجتمعي في تطوير الوعي لدي المؤسسات المختلفة بأهمية المشاركة في تجهيز وصناعة الأبطال الرياضيين، مؤكدا أن الإستثمار البشري هو واجب قومي يندرج تحت المسؤولية المجتمعية لكل المؤسسات، فرسالتنا صناعة مجتمع ابطال .

وتابع ماجد سامي:"اشكر وزارة الشباب والرياضة على دعمها للأبطال الرياضيين المصريين من اجل زيادة حصة مصر من الميداليات الاوليمبية، فتصدر البطولات الاولمبية يوضح مدى قوة الدول"، وتضمنت مذكرة التفاهم تقديم أوجه الرعاية والدعم المختلفة لعدد من الأبطال الرياضيين الواعدين من خلال إعدادهم وتجهيزهم بالخبرات اللازمة، لتأهيلهم واعدادهم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 القادمة وتحقيق نتائج مشرفة.

وتقتضي مذكرة التفاهم بدعم ورعاية 7 أبطال وفريق جماعى وهم محمد عبد الموجود بطل الجودو، عبد اللطيف منيع بطل المصارعة الرومانية، محمد طاهر زيادة بطل الفروسية، علي الصاوي بطل الكاراتيه، إسلام حامد بطل الخماسي الحديث، محمد صفوت بطل التنس الأرضي، بالاضافة إلى منتخب الكرة الطائرة جلوس.