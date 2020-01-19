موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.. أرقام وحقائق

تنطلق اليوم الأحد في الساعة السادسة والنصف مساءاً مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الجولة 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد، ويدخل ليفربول مباراة اليوم محتلا المركز الأول بجدارة برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 34 نقطة حيث يتطلع الشياطين الحمر لدخول المربع الذهبي وإيقاف سلسلة اللاهزيمة لمتصدر البريميرليج حاليا.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم برقم قياسي حيث لم يتعرض لأي هزيمة على ملعبه في الدوري الإنجليزي لمدة 1000 يوم وترجع الهزيمة الأخيرة للفريق في أنفيلد إلى 23 أبريل 2017 أمام كريستال بالاس بنتيجة 1 – 2، والتى جمعتهما ضمن منافسات الجولة 34، فى موسم 2016 – 2017، ويمتلك مانشستر يونايتد رقما مميزا كونه الفريق الوحيد الذي لم يخسر من الريدز هذا الموسم حيث حقق الفريق 20 انتصارا وتعادل مرة واحدة جاءت ضد الشياطين في الدور الأول على ملعب أولد ترافورد.

ويقود ليفربول في مباراة اليوم القوة الضاربة بقيادة الثلاثي الناري محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، بينما يغيب ديان لوفرين ونابى كيتا وجيمس ميلنر، فيما يقترب فابينيو وجويل ماتيب من المشاركة بعد تعافيهما من الإصابات الطويلة التى تعرض لها الثنائي أواخر العام الماضي، فيما ينتظر تاكومي مينامينو أول مشاركة له في الدوري الممتاز بعد أن كان بديلاً لم يشارك في المباراة التي فاز فيها الريدز على توتنهام هوتسبير 1-0 في نهاية الأسبوع الماضي.

مباراة ليفربول ضد مان يونايتد فى الدورى الإنجليزي.

Advertisements

و يدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم وسط شكوك حول مشاركة ماركوس راشفورد نجم هجوم الفريق بسبب إصابة في الظهر تعرض لها خلال مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي أمام وولفرهامبتون، وحول فرص المهاجم في المشاركة، قال سولشاير في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "لا أستطيع أن أخبركم الآن. كما قلت مع هاري ماجواير قبل بضعة أسابيع، بالطبع سنمنحه الوقت لتحديد ذلك. سنقوم ببعض الفحوصات وربما أعتقد أنه لن يكون جاهزًا، لكن دعونا نرى ماذا سيحدث قبل المباراة مباشرة".

وقال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربلو :"بالتأكيد يستطيعون هزيمتنا لكن إذا سمحنا لهم بذلك عليهم أن لاينسوا أننا ليفربول نحن فريق صعب على أي نادي في العالم، وعلى يونايتد أن لاينسوا أننا سنلعب في أنفيلد واعتقد الكل يعرف ماهو انفيلد".

أرقام ساديو ماني

في 152 مباراة بكل البطولات ساهم ساديو ماني مع ليفربول 107 هدف سجل 74 و صنع 33 بمعدل مساهمة تهديفية 70.3%

أرقام محمد صلاح

لعب في البريمرليغ ٩٢ مباراة،سجل ٦٤ هدف وصنع ٢٣ هدف اأي ساهم ب ٨٧ هدف