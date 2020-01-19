الإسماعيلي يكثف جهودة لتجهيز حمدي زكي لمباراة الاتحاد

يسعى الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي إلى تجهيز اللاعب محمد حمدي زكي لمواجهة الاتحاد السكندري، ويبذل الجهاز الطبي للفريق قصاري جهده لتجهيز اللاعب للمشاركة في لقاء الاتحاد والتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية.

وكان اللاعب قد غاب عن لقاء سموحة الذي أقيم مساء أمس والذي استضافه ستاد المكس بمدينة الإسكندرية ضمن مواجهات الأسبوع الرابع عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان مجلس إدارة الدراويش قد حصل على موافقة الجهات الأمنية لحضور 5 آلاف من المشجعين والجماهير في لقاء الفريق مع الإتحاد السكندري بإياب ربع نهائي البطولة العربية، والذي يستضيفه ستاد الإسماعيلية في السادس والعشرين من شهر يناير الحالي 2020.