بعد التعادل مع سموحة.. الإسماعيلي يستعد للبطولة العربية

خاض النادي الإسماعيلي لقاء الجولة الـ14 ببطولة الدوري المصري الممتاز أمام سموحة أمس السبت؛ حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ومن ثم قام المدير الفني للفريق الفرنسي جوميز بمنح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، على أن يبدأ الفريق بعدها الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري ضمن مواجهات دور ربع النهائي ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والتي من المقرر إقامتها في تمام السادسة من مساء الأحد القادم، ويستضيفها ستاد الإسماعيلية.

وكان لقاء الذهاب قد أقيم في الإسكندرية وانتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف دون مقابل لنظيره، ويسعى الدراويش إلى الفوز باللقاء والتأهل إلى المرحلة التالية.

وكان مجلس إدارة الفريق الأصفر قد طالب باهر المحمدي بغلق ملف رحيله عن صفوف الفريق، بعد أن تلقى وعدا من رئيس النادي حتى يوافق على احترافه بالتزامن مع انتهاء الموسم الجاري.