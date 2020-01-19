شكرا لقرائتكم منتخب رجال كرة اليد الأول بالأحمر فى مواجهة الكونغو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وسيعقد الجهاز الفنى للمنتخب محاضرة بالفيديو مع اللاعبين فى الثانية عشر ظهر قبل تناول الغداء مباشرة ، ثم جلسة شاى فى الرابعة و النصف قبل التحرك على صالة اللقاء .
ويسعى منتخب مصر فى هذا اللقاء إلى تحقيق الفوز الثالث على التولى من أجل التأهل على الدور الثانى محققا العلامة الكاملة بالفوز فى جميع مبارياته ضمن المجموعة الأولى .
وحقق منتخب مصر لكرة اليد الفوز فى أول و ثان مواجهاته على كل من غينيا بنتيجة 39 / 22 ثم كينيا 44 / 19 على التوالى قبل أن
وتضم قائمة اللاعبين كلاً من كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفني 5 لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب رجال كرة اليد الأول بالأحمر فى مواجهة الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.