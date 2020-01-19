شكرا لقرائتكم الأهلي يصطدم بالمقاولون في موقعة المتصدر والوصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الاهلي إختباراً صعباً في رحلة الحفاظ على بطولة الدوري حينما يلتقي المقاولون العرب في السابعة والنصف من مساء اليوم، الأحد، بإستاد السلام في الجولة الـ14 للدوري الممتاز.

وتُعد مواجهة اليوم واحدة من أهم محطات المارد الأحمر في رحلة التتويج باللقب الـ42 في تاريخه لأن الخصم هذه المرة يؤدي بشكل قوي هذا الموسم بدليل نتائجه وإحتلاله المركز الثاني خلف الاهلي المُتصدّر ، فالكثيرون يرون مباراة اليوم قمة كروية وأن المقاولون لن يكون صيداً سهلاً أمام الاهلي ، ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 11 نقطة من 11 مباراة خاضها في المسابقة المحلية ويُعد الأهلي الأقوى هجومياً بعدما سجل 33 هدفاً ودخل مرماه هدفين فقط ولم يتعادل الاهلي أو يخسر أي مباراة ، فيما يحتل المقاولون المركز الثاني بـ29 نقطة من أجمالي 13 مباراة خاضها حتى الأن وسجل المقاولون 18 هدف وسكنت شباكه 8 أهداف وفاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة طامحاً في الفوز من أجل مواصلة النتائج الرائعة محلياً وكذلك الاستعداد القوي للاختبار الأهم والأقوى أمام النجم الساحلي التونسي الأحد المقبل في دوري أبطال أفريقيا ويستعيد الفريق أكثر من لاعب غاب عن اللقاء الأخير أمثال ديانج الذى أنتهى إيقافه وكذلك المصابون وليد سليمان وشريف إكرامي ، وتحدث فايلر المدير الفني للفريق عن أهمية اللقاء والخصم مع لاعبيه خلال المحاضرات الماضية وشدد لهم على أن المنافس يُجيد اللعب بتكتل دفاعي في المباريات وهو ما يتطلب من الجميع خلق فرص جديدة للتسجيل وزيارو الشباك لحصد النقاط الثلاثة ، ويعول فايلر على خبرات ومهارات نجوم الفريق أمثال على معلول وقفشة والشحات والسولية وديانج ومروان محسن العائد للتسجيل مؤخراً وأجاي وثنائي الدفاع أيمن أشرف ورامي ربيعة.

Advertisements

في المقابل يدخل عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، اللقاء بمعنويات عالية، بعدما حقق فوزاً كبيراً في مباراة الجولة الماضية على حساب نادي مصر بنتيجة 3/1، في مباراة شهدت تألق لاعبي ذئاب الجبل الذين هيمنوا على وصافة الدوري برصيد 29 نقطة، حيث يطمح المقاولون في مواصلة الانتصارات وحصد ثلاث نقاط ثمينة من بين أنياب المارد الأحمر.

ومن المقرر أن يجري عماد النحاس تعديلاً فنياً على تشكيل الفريق بعد رحيل محمد طلعت مهاجم الفريق، الذي انضم إلى سموحة في يناير الجاري، وكان النحاس يميل إلى الاعتماد على محمد طلعت بشكل أساسي منذ انطلاق الموسم الجاري، إلا أن مباراة الأهلي ستشهد تعديلات في الجانب الهجومي بالبدء بسيف الدين الجزيري هداف المقاولون الحالي برصيد 5 أهداف، مع الدفع بثنائي وسط هجومي وستكون الأولوية لطاهر محمد طاهر صانع ألعاب الذئاب الذي ادخر الجهاز الفني للمقاولون جهوده لمباراة الأهلي ولم يتم الدفع به في المباراة الماضية أمام نادي مصر والتي انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف لهدف.

وكان المدير الفني للمقاولون قد منح الفرصة أيضا لشكري نجيب مهاجم المقاولون في المباراة الماضية أمام نادي مصر، لتجهيز اللاعب ليكون قادرا على المشاركة في مباراة الأهلي إذا استدعت ظروف المباراة.