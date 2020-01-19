شكرا لقرائتكم المقاولون ضد الأهلي .. أجايي يقود الهجوم الأحمر أمام ذئاب الجبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة المقاولون ضد الأهلي



يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختباراً صعباً، حينما يحل ضيفاً على نظيره المقاولون العرب في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم (الأحد) على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، وهي المواجهة التى يخوضها الفريقان تحت شعار "للكبار فقط"، حيث إن كليهما يسعى إلى حصد النقاط الثلاثة لتأكيد تفوقه هذا الموسم.

ويعتبر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر مباراة المقاولون العرب واحدة من أهم محطات المارد الأحمر في رحلة التتويج باللقب الـ42 في تاريخه لأن الخصم هذه المرة يؤدي بشكل قوي هذا الموسم بدليل نتائجه وإحتلاله المركز الثاني.

المقاولون ضد الأهلي .. التشكيل الأحمر المتوقع أمام الذئاب



ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمي

أيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول ومحمد هاني في خط الوسط

عمرو السولية وأليو ديانج في خط الوسط

محمد مجدي" قفشة" صانع ألعاب

حسين الشحات في الجناح الأيسر

Advertisements

أحمد الشيخ في الجناح الأيمن

جونيور أجايي في خط الهجوم

ترتيب الدوري المصري.. الأهلي على القمة بلا منازع



ويتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 33 نقطة بعد أن حقق العلامة الكاملة من الفوز في 11 مباراة خاضها في المسابقة المحلية ، كما يُعد الأقوى هجومياً بعدما سجل 33 هدفاً ودخل مرماه هدفين فقط ولم يتعادل أو يخسر أي مباراة.

المقاولون ضد الأهلي .. بروفة قوية لمواجهة النجم الساحلي



ويطمح الأهلي في الفوز أمام المقاولون اليوم من أجل مواصلة النتائج الرائعة محلياً وكذلك الاستعداد القوي للاختبار الأهم والأقوى أمام النجم الساحلي التونسي الأحد المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

المقاولون ضد الأهلي .. ذئاب النحاس في المركز الثاني



على الجانب الآخر، يخوض المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس اللقاء بمعنويات عالية، بعدما حقق فوزاً كبيراً في مباراة الجولة الماضية على حساب نادي مصر بنتيجة 3/1، في مباراة شهدت تألق لاعبي ذئاب الجبل حيث يطمح ذئاب الجبل في مواصلة الانتصارات وحصد ثلاث نقاط ثمينة من بين أنياب المارد الأحمر.

ويحتل المقاولون المركز الثاني بـ29 نقطة من أجمالي 13 مباراة خاضها حتى الأن وسجل المقاولون 18 هدف وسكنت شباكه 8 أهداف وفاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما.