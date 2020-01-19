شكرا لقرائتكم منتخب اليد يواجه الكونغو فى ختام الدور الأول ببطولة أفريقيا بتونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فى السابعة مساء اليوم الأحد، منتخب رجال كرة اليد الأول بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو نظيره الكونغو الديمقراطية فى ختام الدور الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

ويتضمن برنامج منتخب اليد اليوم تناول الإفطار الذى انتهى منذ قليل، على أن يعقد الجهاز الفنى محاضرة بالفيديو مع اللاعبين فى الثانية عشر ظهر قبل تناول الغداء مباشرة، ثم جلسة شاى فى الرابعة والنصف قبل التحرك على صالة اللقاء.

ويسعى منتخب مصر فى هذا اللقاء إلى تحقيق الفوز الثالث على التولى من أجل التأهل على الدور الثانى محققا العلامة الكاملة بالفوز فى جميع مبارياته ضمن المجموعة الأولى .

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وحقق منتخب مصر لكرة اليد الفوز فى أول وثان مواجهاته على كلا من غينيا بنتيجة 39 / 22 ثم كينيا 44 / 19 على التوالى.

كما تشهد منافسات اليوم مواجهات قوية أيضا بخلاف مباراة مصر بين كل من، الكونغو مع زامبيا وغينيا مع كينيا والمغرب مع الجزائر وكوت ديفوار مع الرأس الأخضر وأنجولا مع الجابون ونيجيريا مع ليبيا وتونس مع الكاميرون .

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى 5 لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.