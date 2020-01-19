طلائع الجيش يختتم استعداداته لمباراة الاتحاد السكندري بالدوري العام

يختتم فريق طلائع الجيش كافة التدريبات والاستعدادات اللازمة اليوم الأحد استعدادا لخوض لقاء الاتحاد السكندري المقرر إقامته غدا الإثنين ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر ببطولة الدوري الممتاز، والذي يستضيفه ستاد جهاز الرياضة العسكري في تمام الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة.

وكان طلائع الجيش قد خاض لقاء الجولة الثالثة عشرة بالبطولة أمام الإسماعيلي؛ حيث انتهى اللقاء بفوز الدراويش بثنائية مقابل هدف وحيد للأخير.

ويقع الطلائع في المركز الـ14 بجدول الترتيب بـ11 نقطة، وكان قد خاض 13 مباراة حقق الفوز في مباراتين فقط وتلقى الهزيمة في 6 لقاءات وتعادل في 5 مباريات أخري.

جديرا بالذكر أن طارق يحيي كان قد طالب من مجلس إدارة الفريق بالتعاقد مع 3 صفقات جديدة وقوية خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق.