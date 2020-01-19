موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد السلام؛ حيث يسعى المارد الاحمر إلى خطف الثلاث نقاط والفوز بالمباراة ومواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأها منذ بداية البطولة.

وتقام مباراة المقاولون والمارد الأحمر اليوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر يناير الجاري، وتنطلق في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد لها.

وتعد تلك المباراة من اقوي المواجهات التي يخوضها المارد الأحمر والتي تعتبر محطة في رحلة تتويجه بالبطولة، في ظل الانتعاش الذي يعيش به الخصم ذلك الموسم والنتائج الجيدة التي حققها منذ بدء المسابقة؛ حيث يقع في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 29 نقطة.