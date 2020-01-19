صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تنطلق في السادسة والنصف مساء مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

وقالت تقارير إعلامية إنجليزية، أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لا ينوي تغيير تشكيلته التي لعب بها في مباراة توتنهام خلال الجولة الماضية.

وسيقود النجم المصري محمد صلاح خط هجوم الريدز أمام مانشستر يونايتد برفقة الثنائي روبيرتو فيرمينو وساديو ماني.

وأشارت التقارير إلى أن أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد سيغير طريقة لعب فريقه أمام ليفربول.

وسيلجأ المدير الفني النرويجي لخطة 3-4-1-2 بدلاً من من 4-3-2-1 التي يلعب بها دائماً في البريميرليج.

وسيغيب ماركوس راشفورد مهاجم الريدز عن مواجهة ليفربول بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء التشكيل المتوقع لنادي ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون.

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خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم - جوردان هيندرسون - أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني.

بينما جاء التشكيل المتوقع لنادي مانشستر يونايتد كالآتي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - إيريك بايلي.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - فريد - آرون وان بيساكا - براندون ويليامز.

خط الوسط المهاجم: أندرياس بيريرا.

خط الهجوم: دانييل جيمس - أنتوني مارسيال.