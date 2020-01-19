الخليج 365 يكشف: هل أخطأ الأهلي بالتعاقد مع بادجي قبل الكشف الطبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

فتح التسلسل الزمني الذي أعلن عنه الأهلي في عملية التعاقد مع السنغالي، أليو بادجي، باب تساؤلات حول صحة إجراءات النادي في إتمام صفقاته.

أصدر النادي الأهلي بيانًا الخميس الماضي، أعلن من خلاله وصول اللاعب السنغالي إلى مصر رفقة مدير التعاقدات بالنادي أمير توفيق، وقال: "وصل إلى مطار القاهرة (أليو بادجي) قبل قليل بصحبة أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي؛ تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة، غدًا الجمعة".

وأوضح الموقع الرسمي أيضًا في ختام البيان: "كان أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي، قد أعلن تعاقد الأهلي مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي، لمدة 4 سنوات ونصف، تبدأ من الشهر الجاري".

وصرح أيضًا أمير توفيق لقناة "ام بي سي" الفضائية الخميس الماضي، قائلًا: "لقد وجدنا تعاونًا شديدًا من جانب إدارة نادي رابيد فيينا وقدموا إلينا تقريرا طبيا وبدنيا شاملا عن اللاعب خلال مسيرته مع النادي".

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وحرصًا على استيضاح الأمور، استفسر "يلّا كورة" من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مدى صحة أن يتم التعاقد مع لاعب قبل توقيع الكشف الطبي عليه.

وقالت تايسا بلوم، المتحدث باسم الاتحاد الدولي، ردًا على "الخليج 365": "الأندية حرة في التعاقد مع أي لاعب، سواء أجرى الكشف الطبي أم لا".

وتابعت: "على الرغم من ذلك، ووفقًا للمادة 18، الفقرة 4 من لائحة شئون اللاعبين، فإن صلاحية العقد لا يمكن أن تعتمد على نجاح الكشف الطبي من عدمه".

ويوضح الاتحاد الدولي- وفقًا لهذا النص- أن الكشف الطبي لا يعد إلزاميًا، ولا يمكن التراجع عن التعاقد وفقًا لنتيجة الكشف الطبي إذا كان موقعًا بالفعل.