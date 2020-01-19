تشكيل الأهلي المتوقع.. كيف يُفكر فايلر لمباراة المقاولون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري، رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة المقاولون العرب. ويلعب الأهلي والمقاولون اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ14 لمسابقة الدوري بملعب استاد السلام. وأفاد مراسل "الخليج 365" أن تشكيل الأهلي من المنتظر أن يشهد عودة المالي أليو ديانج بعد غيابه عن مباراة طنطا الأخيرة بسبب الإيقاف. ويفاضل فايلر بين إعادة أيمن أشرف لقلب الدفاع أو استمرار الدفع بياسر إبراهيم، كذلك مفاضلة بين الثنائي جونيور أجايي ومروان محسن لقلب الهجوم. Advertisements تشكيل الأهلي المتوقع: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم "أيمن أشرف" – محمد هاني. خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج. ثلاثي قبل المهاجم: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – أحمد الشيخ. خط الهجوم: جونيور أجايي "مروان محسن".

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