تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأحد المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأحد مع عدد من المباريات المتنوعة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز هذه المباريات والقنوات الناقلة: الدوري الإنجليزي ليفربول× مانشستر يونايتد - الموعد 18:30 مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 2. Advertisements الدوري الإسباني برشلونة× غرناطة - الموعد 22:00 مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 3. الدوري المصري الأهلي × المقاولون العرب _ الموعد 19:30 مساءً- القناة الناقلة اون سبورت، تايم سبورتس.

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