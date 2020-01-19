اونلاين | يلا كورة ON SPORT مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر stream كورة أونلاين الاهلي ضد المقاولون رابط أون سبورت HD

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تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية غداً الأحد 19 يناير صوت ستاد السلام بمدينة القاهرة، لمتابعة لقاء الأهلي والمقاولون العرب، ضمن مؤجلات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

ويأمل النادي الأهلي في مواصلة سجله الخالي من الهزيمة أو التعادل في الدوري هذا الموسم، بالفوز على ذئاب الجبل، والذهاب بعيداً بصدارة الدوري.

في المقبل لن يكون أبناء عماد النحاس لقمة سائغة للشياطين الحمر، في ظل الآداء الراقي للمقاولون هذا الموسم، وإحتلالهم وصافة جدول الدوري خلف الأهلي المتصدر. Advertisements

يحتل النادي الأهلي صدارة الترتبب عن جدارة برصيد 33 نقطة من 11 مباراة بالعلامة الكاملة، مسجلاً 33 هدفاً ومستقبلاً هدفين فقط، بينما يحتل الذئاب المركز الثاني في لائحة الترتيب برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، بواقع 9 إنتصارات وتعادلين وهزيمتين، سجل 18 هدفاً وسكنت شباكه 8 أهداف.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون والقنوات الناقلة تذاع المباراة مساء الغد الأحد على قناتي أون سبورت وتايم سبورت، بتعليق محمد الكواليني ومؤمن حسن على الترتيب، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف 19:30 بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف 20:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، التاسعة والنصف 21:30 بتوقيت دبي، السادسة والنصف 18:30 بتوقيت تونس والجزائر، الخامسة والنصف 17:30 بتوقيت جرينتش.