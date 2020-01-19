اونلاين | HD كورة ماتش مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر on sport مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ELAHLY بث مباشر أون سبورت HD

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مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب فى نقل مباشر يجمع الفريقين على ستاد السلام مساء اليوم 19 من يناير yallakora مشاهدة مباريات اليوم في مباريات الدورى العام المصرى في الاسبوع 14 من فاعليات البطولة بث مباشر مباريات اليوم عبر kora online.

كورة اون لاين مباريات اليوم مباشر حيث يلتقى كلا من فريق الأهلي مع فريق المقاولون العرب في مواجهات الدوري المصرى العام في منافسة خارج التوقعات من الصعب معرفة الفائز بها ونتابع اللقاء مباشر من رابط kora online كورة مباشر مشاهدة مباراة الأهلي لايف فى لقاء تترقبه جماهير كرة القدم المصرية.

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بطولة الدورى المصري الممتاز

مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب

توقيت الساعة 7:30 مساء بتوقيت فى مصر

توقيت الساعة 8:30 مساء بتوقيت فى السعودية

توقيت الساعة 8:30 مساء بتوقيت فى الأردن

توقيت الساعة 8:30 مساء بتوقيت فى سوريا