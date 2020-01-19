اونلاين | لايف.. مشاهدة مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي بث مباشر اليوم الأحد 19 / 01 / 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف.. مشاهدة مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي بث مباشر اليوم الأحد 19 / 01 / 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي روما وجنوى ضمن الجولة العشرون من الدوري الايطالي ، علي استاد أولد ترافورد ، نادي روما سيحاول جاهداً اليوم الخروج بالفوز خارج ديارة أمام فريق عنيد مثل جنوى وجماهيره ، والتي ستغير الكثير له في ترتيب جدول الدوري الإيطالي ، الذي يتساوى أتلانتا ، ويحاول الاقتراب من المركز الرابع..

تنطلق المواجهة بين فريقي روما وجنوى في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 4 ويعلق علي اللقاء حسن العيدروس..