اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة الإمارات وأوزبكستان بث مباشر yalla shoot رابط ماتش الامارات اليوم بدون تقطيع

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رابط مشاهدة مباراة الإمارات وأوزبكستان في بطولة كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عاماً بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الإمارات ضد أوزبكستان في بطولة كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عاماً في يوم الأحد الموافق 19 يناير 2020، على أراضي دولة تايلاند، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الأحد، في تمام الساعة:

الرابعة والربع عصراً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. الخامسة والربع مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. الثالثة والربع عصراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.