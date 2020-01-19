اونلاين | مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم| بث مباشر يوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي| يلا كورة رابط ماتش يوفنتوس Watch

يترقب عشاق الساحرة المستديرة عامة وجماهير اليوفى خاصة المباراة الهامة والمرتقبة بين يوفنتوس ونظيره بارما والتى يسعى فيها ( السيدة العجوز ) للفوز للحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي،

وذلك مساء غد الأحد، على ملعب “أليانز ستاديوم” ضمن مباريات الجولة الـ20 من المسابقة. البيانكونيري بقيادة المدرب ماوريسيو ساري، يحتل صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين عن انتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يملك بارما 28 نقطة في المركز السابع. موعد مباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي -الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساء 10:45 م بتوقيت مكة المكرمة.

-الساعة العاشرة إلا الربع مساء 9:45 م بتوقيت القاهرة. القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي beIN Sports HD 4 Premier Sports 1 HD التشكيل المتوقع أن يدفع به ماوريسيو ساري في مباراة الأحد، والذي جاء على النحو التالي: حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني. خط الدفاع: خوان كوادرادو – ليوناردو بونوتشي – ماتياس دي ليخت – أليكس ساندرو.

خط الوسط: رابيوت – ميراليم بيانيتش – بليز ماتويدي. خط الهجوم: آرون رامسي-، جونزالو هيجواين – كريستيانو رونالدو.