اونلاين | يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس وبارما اليوم الأحد 19-1-2020 في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس وبارما اليوم الأحد 19-1-2020 في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق المواجهة بين فريقي يوفنتوس وبارما في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:45 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 4 ويعلق علي اللقاء حفيظ دراجي..

مباراة يوفنتوس وبارما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي. وجاء تشكيل اليوفي كالآتي: حراسة المرمى: تشيزني خط الدفاع: كوادرادو، كيلليني، بونوتشي، ساندرو خط الوسط: بيانيتش، خضيرة، ماتويدي خط الهجوم: رونالدو، ماندزوكيتش، بيرنارديسكي