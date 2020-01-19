اونلاين | كورة ستار Today مشاهدة مباراة يوفنتوس وبارما بث مباشر اليوم الأحد 19 / 1 / 2020 في الدوري الإيطالي watch live يلا كوره مباشر

يلتقي فريقي يوفنتوس وبارما ضمن الجولة العشرون من الدوري الايطالي ، علي استاد أليانز ستاديوم ، يتصدر السيدة العجوز الدوري برصيد 48 نقطة ، من فوز في 15 لقاء ، وتعادل ثلاث مباريات وتلقي هزيمة .

وفي المباراة الماضية استطاع التغلب علي نادى روما بنتيجة هدفين مقابل هدف ، وقد أحرز الهدف الأول اللاعب “مريح دميرال في الدقيقة 3 ، والهدف الثاني أحرزه اللاعب البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو في الدقيقة 10 ، على الجانب الآخر نادى بارما يأتي محتلاً للمركز السابع برصيد 28 نقط

تنطلق المواجهة بين فريقي يوفنتوس وبارما في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:45 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 4 ويعلق علي اللقاء حفيظ دراجي.